Zelenski: Rusija još nije odredila kada će prestati ubijati. To komplicira situaciju

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je rusko odbijanje provedbe prekida vatre, rekavši da "komplicira situaciju" u postizanju mirovnog plana koji je tražio Donald Trump nakon sastanka s Vladimirom Putinom, prenosi AFP.
Oglas
"Vidimo da Rusija odbija brojne pozive na prekid vatre i još nije odredila kada će prestati ubijati. To komplicira situaciju", napisao je Zelenski na društvenim mrežama i dodao:
"Ako nije voljna izvršiti jednostavnu naredbu o prekidu napada, možda će biti potrebni značajni napori da se Rusija uvjeri da provede nešto puno važnije: mirni suživot sa susjedima desetljećima koja dolaze."
Thank you for the support! All the points mentioned are important to achieve a truly sustainable and reliable peace. We see that Russia rebuffs numerous calls for a ceasefire and has not yet determined when it will stop the killing. This complicates the situation. If they lack… pic.twitter.com/bkTXwjMSnX— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas