NIŠTA OD PREKIDA NAPADA

Zelenski: Rusija još nije odredila kada će prestati ubijati. To komplicira situaciju

Hina
17. kol. 2025. 07:17
zelenski AFP
Tiziana FABI / AFP

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je rusko odbijanje provedbe prekida vatre, rekavši da "komplicira situaciju" u postizanju mirovnog plana koji je tražio Donald Trump nakon sastanka s Vladimirom Putinom, prenosi AFP.

"Vidimo da Rusija odbija brojne pozive na prekid vatre i još nije odredila kada će prestati ubijati. To komplicira situaciju", napisao je Zelenski na društvenim mrežama i dodao:

"Ako nije voljna izvršiti jednostavnu naredbu o prekidu napada, možda će biti potrebni značajni napori da se Rusija uvjeri da provede nešto puno važnije: mirni suživot sa susjedima desetljećima koja dolaze."

Teme
rusija ukrajina volodimir zelenski

