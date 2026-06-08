ZAMRZAVANJE LINIJA
Zelenski vuče potpuno neočekivani potez? "Tako ćemo najbrže zaustaviti rat"
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi bio spreman prihvatiti zamrzavanje sadašnjih linija bojišnice kao dio mogućeg primirja s Rusijom, ocijenivši da je to "najbrži način" za zaustavljanje ratnih sukoba.
Istodobno je naglasio da takvo rješenje ima smisla samo ako predstavlja uvod u ozbiljan diplomatski proces koji bi spriječio novi rat.
U ekskluzivnom razgovoru za Sky News Zelenski je odgovarao na pitanje gdje bi, u slučaju postizanja primirja, trebalo povući crtu razdvajanja, prenosi Kyiv Post.
Na pitanje bi li pristao da linije ostanu ondje gdje su danas, odgovorio je potvrdno.
"Da. To je najbrži način", rekao je.
"Nije ideja samo zamrznuti sukob"
Dodao je kako zamrzavanje bojišnice samo po sebi nije cilj Ukrajine, nego sredstvo za stvaranje uvjeta za političko rješenje sukoba.
"Želimo zaustaviti rat tako da se više ne vrati. Nije ideja samo zamrznuti sukob, ali najbrži je put zaustaviti borbe i prebaciti proces u diplomatske okvire", poručio je.
Na pitanje znači li takav pristup zapravo prihvaćanje ruskih zahtjeva, Zelenski je odbacio takvu interpretaciju.
"Ne, to nije jednostavno popuštanje. Ostati ondje gdje smo sada znači dati ukrajinskim obiteljima više mogućnosti da zaštite svoju djecu, a našim vojnicima priliku da se vrate kući. Mislim da je to za nas vrlo važno", rekao je.
Kijev je i ranije predlagao zamrzavanje sukoba duž postojećih crta bojišnice kao dio šireg mirovnog sporazuma. S druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin i dalje inzistira na tome da bi svaki dogovor morao uključivati ukrajinsko prepuštanje cijele Donjecke oblasti, uključujući područja koja ruske snage nisu uspjele zauzeti unatoč više od deset godina sukoba.
Uloga Romana Abramoviča
U istom razgovoru Zelenski se osvrnuo i na izvješća o sastanku s ruskim poduzetnikom Romanom Abramovičem, nekadašnjim vlasnikom londonskog Chelseaja, održanom u svibnju u Kijevu. Potvrdio je da je Abramovič tom prilikom prenosio poruke namijenjene Kremlju.
"Došao je u Kijev i rekao da ima izravnu poruku za mene te da želi prenijeti moje poruke Vladimiru Putinu", kazao je Zelenski, prvi put javno komentirajući taj susret. Prema njegovim riječima, Abramovič je inzistirao na tome da se razgovor održi bez medijske pozornosti.
"Rekao je da to mora ostati bez publiciteta. Odgovorio sam mu da je to njegova odluka, nama to nije važno", ispričao je ukrajinski predsjednik.
Dodao je kako sastanak nije bio tajan te da je Abramovič želio doznati "na što je Ukrajina spremna" kada je riječ o mogućim mirovnim pregovorima.
Zelenski tvrdi da je pritom jasno poručio kako Ukrajina neće odustati od Donbasa.
"To je bila ključna poruka. Rekao sam da nećemo otići. Nećemo vam na taj način prepustiti pobjedu", istaknuo je.
Na pitanje je li Abramovič imao ulogu posrednika između njega i Putina, Zelenski je odgovorio da mu je ruski milijarder nakon razgovora rekao kako će poruke osobno prenijeti ruskom predsjedniku.
Ukrajinski predsjednik također je ponovio da će njegova zemlja nastaviti izvoditi udare duboko unutar ruskog teritorija. Poručio je da će Ukrajina s vremenom jačati svoje vojne kapacitete te pojačavati pritisak na Rusiju bude li se rat nastavio.
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