joe kent
FBI istražuje Trumpovog šefa za protuterorizam koji ga je šokirao ostavkom zbog Irana
Navodna istraga započela je prije nego što je Joe Kent u utorak napustio svoju dužnost direktora Nacionalnog centra za protuterorizam. Ostavka Joea Kenta, visokog dužnosnika za protuterorizam koji se usprotivio američkom ratu protiv Irana, dobila je dramatičan zaokret u srijedu nakon izvješća da ga Federalni istražni ured (FBI) istražuje zbog navodnog curenja povjerljivih informacija.
Prema Semaforu i CBS Newsu, istraga je započela prije nego što je Kent u utorak napustio funkciju direktora Nacionalnog centra za protuterorizam, gdje je nadzirao analizu terorističkih prijetnji. FBI je odbio komentirati postojanje takve istrage, piše The Guardian.
Izvješće je objavljeno u trenutku kada je Kent, prvi visoki član administracije koji je dao ostavku zbog rata, dao svoj prvi medijski intervju nakon odlaska s dužnosti. U razgovoru s desničarskim komentatorom Tuckerom Carlsonom tvrdio je da su suprotna mišljenja bila praktički isključena iz procesa donošenja odluka koje su dovele do američkih zračnih napada na Iran 28. veljače.
„Velikom broju ključnih donositelja odluka nije bilo dopušteno doći i iznijeti svoje mišljenje predsjedniku“, rekao je Kent u podcastu The Tucker Carlson Show. „Nije bilo ozbiljne rasprave.“
Odjeven u plavu kariranu košulju s otkopčanim ovratnikom, Kent, čvrsti Trumpov saveznik i teoretičar zavjera, nastojao je ne kritizirati predsjednika izravno. No opisao je Bijelu kuću u kojoj se Trump oslanja na uzak krug savjetnika, marginalizirajući dužnosnike koji su dovodili u pitanje i obavještajne podatke i stratešku opravdanost napada.
Kent je ustvrdio da nema dokaza da je Iran bio blizu nabave nuklearnog oružja ili da je predstavljao neposrednu prijetnju SAD-u. „Nije postojala obavještajna informacija koja bi rekla: ‘Evo, tog i tog dana, 1. ožujka, Iranci će pokrenuti veliki iznenadni napad – nešto poput 11. rujna ili Pearl Harbora – napast će neku našu bazu.’ Ništa od toga nije postojalo.“
Umjesto toga, tvrdi Kent, Trump je bio praktički prisiljen djelovati zbog Izraela. „Izraelci su potaknuli odluku da se poduzme ova akcija“, rekao je, tvrdeći da su premijer Benjamin Netanyahu i drugi izraelski dužnosnici lobirali kod predsjednika tvrdnjama koje nisu bile u skladu s postojećim obavještajnim kanalima.
Kent je dodao: „Znam kako to funkcionira. Znam izraelske dužnosnike – neke iz obavještajnog sektora, neke iz vlade – koji dolaze američkim dužnosnicima i govore razne stvari za koje iz naših obavještajnih podataka znamo da jednostavno nisu točne. Kažu, evo, dajem vam uvid unaprijed, još nije u obavještajnim kanalima, ali ovo će se dogoditi – i to se obično ne ostvari.“
Takve izjave izazvale su brze osude u nekim krugovima, uz tvrdnje da reference na „izraelski lobi“ prelaze u uvredljive stereotipe. Carlson je i ranije bio pod kritikama, osobito nakon intervjua s antisemitskim aktivistom Nickom Fuentesom.
Kent, koji nije naveo tko mu je onemogućio pristup predsjedniku, također je naveo izjave državnog tajnika Marca Rubija i predsjednika Zastupničkog doma Mikea Johnsona kao pokazatelj izraelskog utjecaja na vrijeme izvođenja napada.
No istaknuo je da SAD i Izrael imaju različite ciljeve. „Većina ljudi trenutno u Pentagonu i obavještajnim agencijama rekla bi da mi i Izraelci zapravo imamo različite ciljeve.
Ne vjerujem da je naš cilj jasno definiran jer izbjegavamo promjenu režima. Izraelci ne izbjegavaju promjenu režima. Oni žele potpuno ukloniti sadašnju vlast. Ne čini se da imaju plan što dalje.“
Kent je rekao Carlsonu da je odlučio dati ostavku kada je postalo jasno da će njegove zabrinutosti biti ignorirane. „Znam da ovaj put kojim idemo ne funkcionira“, rekao je. „Ne mogu biti dio toga mirne savjesti.“
Kao pripadnik specijalnih snaga (Green Berets), Kent je sudjelovao u 11 borbenih raspoređivanja prije nego što je otišao u CIA-u. Doživio je i osobnu tragediju: njegova supruga, kriptologinja američke mornarice, poginula je u samoubilačkom napadu 2019. u Siriji, ostavivši ga s dvoje male djece. Kent (45) se u međuvremenu ponovno oženio.
Njegov rad u Nacionalnom centru za protuterorizam nadzirala je direktorica nacionalne obavještajne zajednice Tulsi Gabbard, koja je u srijedu izjavila da je na Trumpu – i samo na Trumpu – da odluči predstavlja li Iran prijetnju.
Gabbard, veteranka i bivša kongresnica s Havaja, ranije je kritizirala ideju vojnih udara na Iran. Nije iznijela svoje mišljenje o aktualnim napadima, a njezin glasnogovornik odbio je odgovoriti na pitanja.
Bijela kuća snažno je reagirala na Kentovu ostavku. Trump ga je nazvao „slabim po pitanju sigurnosti“, tvrdeći da Iran predstavlja „ogromnu prijetnju“ te sugerirao da oni koji se ne slažu s tim nemaju dobru procjenu. „Ako netko nije mislio da je to prijetnja, takve ljude ne želimo“, rekao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare