Zakon o osobnoj asistenciji: Koliko će trajati dok odluka Ustavnog suda zaživi na terenu?
Nataša Božić Šarić
30. pro. 2025. 21:52
0komentara
Na strahovito težak položaj osoba s invaliditetom i djece s teškoćama i njihovih obitelji - godinama već upozorava udruga Sjena, a njihova su upozorenja prije deset dana dobila potvrdu u odluci Ustavnog suda da su tisuće naših najranjivijih sugrađana bile diskriminirane Zakonom o osobnoj asistenciji. Vlada je danas odluku Ustavnog suda pretočila u uredbu sa zakonskom snagom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
