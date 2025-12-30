Zakon o osobnoj asistenciji: Koliko će trajati dok odluka Ustavnog suda zaživi na terenu?

Na strahovito težak položaj osoba s invaliditetom i djece s teškoćama i njihovih obitelji - godinama već upozorava udruga Sjena, a njihova su upozorenja prije deset dana dobila potvrdu u odluci Ustavnog suda da su tisuće naših najranjivijih sugrađana bile diskriminirane Zakonom o osobnoj asistenciji. Vlada je danas odluku Ustavnog suda pretočila u uredbu sa zakonskom snagom.

