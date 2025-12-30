Oglas

nemoguće je procijeniti

Zakon o osobnoj asistenciji: Koliko će trajati dok odluka Ustavnog suda zaživi na terenu?

author
Nataša Božić Šarić
|
30. pro. 2025. 21:52

Na strahovito težak položaj osoba s invaliditetom i djece s teškoćama i njihovih obitelji - godinama već upozorava udruga Sjena, a njihova su upozorenja prije deset dana dobila potvrdu u odluci Ustavnog suda da su tisuće naših najranjivijih sugrađana bile diskriminirane Zakonom o osobnoj asistenciji. Vlada je danas odluku Ustavnog suda pretočila u uredbu sa zakonskom snagom.

Oglas

Teme
N1 TV VIDEO Zakon o osobnoj asistenciji video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ