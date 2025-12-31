MATEJ BULE
Glavni savjetnik ministra Primorca o novom besplatnom paketu u bankama za sve građane
Nataša Božić
31. pro. 2025. 19:37
| N1 INFO
Od sutra su u Hrvatskoj banke obvezne ponuditi besplatni paket osnovnih bankarskih usluga, uključujući vođenje tekućeg računa, za građane koji primaju redovna primanja - plaću, mirovinu, stipendiju, naknadu za nezaposlenost...
