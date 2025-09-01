Oglas

JEDINSTVENI PROJEKT

Jörn Fleck za N1 o Future 500 forumu

author
N1 Info
|
01. ruj. 2025. 13:37

Naš reporter Hrvoje Krešić prati 20. Strateški forum na Bledu. Na Bledu se danas održava i novi forum, Future 500. Forum Future 500 ima za cilj pokrenuti dugoročnu misiju skaliranja 500 najperspektivnijih tvrtki iz srednje, istočne, jugoistočne Europe i šire Europske unije na globalnom tržištu. O tom je Forumu u razgovoru s našim Hrvojem Krešićem govorio Jörn Fleck, viši direktor u europskom centru Atlantskog vijeća.

