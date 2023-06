Što jedu djeca u Hrvatskoj? Navike su se promijenile, slatkiši im više nisu hit

Podijeli :

Predstavljeni su rezultati prvog nacionalnog istraživanja prehrambenih navika dojenčadi i djece do devet godina. Istraživanje se provodilo od 2017. do 2022., a ispitale su se navike 1820 djece. Podaci pokazuju kako se na tanjurima naših najmlađih sve rjeđe mogu pronaći slatkiši, a hit su postali avokado, chia sjemenke, batat i tikvice. No, svoje je mjesto pronašla i slanina...

