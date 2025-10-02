Oglas

Brkić: Inflacija je visoka i zato što monetarna politika ECB ne odgovara RH

02. lis. 2025. 22:18

Postavlja se pitanje zašto je inflacija u Hrvatskoj jedna od najvećih u eurozoni, jer iznad je još samo Estonija, a čak i neke zemlje izvan eurozone imaju nižu inflaciju, započeo je Luka Brkić, profesor političke ekonomije na Sveučilištu Libertas, u razgovoru s Ivanom Hrstićem u N1 Studiju uživo.

