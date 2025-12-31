KRITIKA NOVE UREDBE VLADE
Hrvoje Belamarić: Tko će biti osobni asistent za manje od 12 eura? I 50 je malo!
N1 Info
31. pro. 2025. 16:39
Gost našeg Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo bio je novinar Hrvoje Belamarić. Komentirao je novu uredbu sa zakonskom snagom kojom Vlada želi regulirati pitanje osobne asistencije - pitanje koje je palo na Ustavnom sudu, a Belamarić ukazuje na to da ovom uredbom ministar Piletić nije riješio problem.
Teme
