130 GODINA "VINKA BEKA"

Ivana Rotim: I osobe s oštećenjem vida su dobri i školovani stručnjaci, a često ih se ne zaposli

author
N1 Zagreb
|
14. lis. 2025. 14:20

Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“ ove godine obilježava 130 godina kontinuirane skrbi, obrazovanja i stručne podrške osobama oštećena vida. Tijekom više od stoljeća djelovanja, Centar je postao temeljni nositelj razvoja sustava podrške slijepim i slabovidnim osobama u Hrvatskoj, povezujući znanstvena dostignuća, stručnost i humanost. Ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek" Ivana Rotim gostovala je u N1 studiju uživo kod Nataše Božić Šarić.

Ivana Rotim

