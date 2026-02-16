konferencija u Münchenu
Kovač: Europljani su se zadovoljili lijepom retorikom Rubija
N1 Info
|
16. velj. 2026. 15:13
|
0komentara
Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač bio je gost N1 Studija uživo kod naše Nataše Božić s kojom je razgovarao o konferenciji u Münchenu.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 5 min.
Najnovije
Crna kronika
Oglas
Oglas