dolazak alena ružića
Špika o ministru: Medicina gubi stručnjaka, a mi dobivamo još jednog potrošnog ministra
N1 Info
|
20. velj. 2026. 17:57
|
0komentara
Predsjednik stranke Blok umirovljenici zajedno (BUZ) Milivoj Špika gostovao je u N1 Studiju uživo kod naše Nataše Božić gdje je prokomentirao dolazak Alena Ružića u fotelju ministra socijalnog rada.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 53 min.
SK
|
prije 12 min.
SK
|
prije 2h
SK
|
prije 3h
Najnovije
Oglas
Oglas