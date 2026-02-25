VANJSKOPOLITIČKA ANALITIČARKA
Rakić: "Anušićev posjet Izraelu u ovom trenutku je bio loš potez"
25. velj. 2026. 15:13
Dugogodišnja vanjskopolitička novinarka i analitičarka Mirjana Rakić bila je gošća Nine Kljenak u Studiju uživo N1 televizije gdje je komentirala govor o stanju nacije američkog predsjednika Donalda Trumpa, četvrtu godišnjicu rata u Ukrajini, a prije svega posjet ministra obrane Ivana Anušića Izraelu.
