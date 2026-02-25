Oglas

VANJSKOPOLITIČKA ANALITIČARKA

Rakić: "Anušićev posjet Izraelu u ovom trenutku je bio loš potez"

author
N1 Info
|
25. velj. 2026. 15:13

Dugogodišnja vanjskopolitička novinarka i analitičarka Mirjana Rakić bila je gošća Nine Kljenak u Studiju uživo N1 televizije gdje je komentirala govor o stanju nacije američkog predsjednika Donalda Trumpa, četvrtu godišnjicu rata u Ukrajini, a prije svega posjet ministra obrane Ivana Anušića Izraelu.

Oglas

Teme
Mirjana Rakić N1 TV N1 studio uživo VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ