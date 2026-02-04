Krešimir Macan
Rasprava na N1: "Novinari u Hrvatskoj su lijevo orijentirani"; "Je li to realno?"
N1 Hrvatska
04. velj. 2026. 14:59
0komentara
Krešimir Macan, politički i komunikacijski savjetnik i konzultant, bio je gost N1 Studija uživo kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o dočeku brončanih rukometaša, koji je na kraju organizirala Vlada Republike Hrvatske, bez suglasnosti Grada Zagreba.
Teme
