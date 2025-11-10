British International School
Ravnatelj najstarije privatne škole u Hrvatskoj otkriva koliko bi trebali iznositi državni vaučeri za školstvo
Ivan Hrstić
10. stu. 2025. 21:00
Kako je biti ravnatelj najstarije privatne škole u Hrvatskoj, a prije toga si bio njezin prvi učenik? O prošlosti i budućnosti privatnog školstva u Hrvatskoj u razgovoru s Ivanom Hrstićem u N1 Studiju uživo govorio je Tino Sven Časl, ravnatelj British International School of Zagreb, koja za nekoliko dana obilježava svoju 30-godišnjicu.
