Ravnatelj najstarije privatne škole u Hrvatskoj otkriva koliko bi trebali iznositi državni vaučeri za školstvo

Ivan Hrstić
10. stu. 2025. 21:00

Kako je biti ravnatelj najstarije privatne škole u Hrvatskoj, a prije toga si bio njezin prvi učenik? O prošlosti i budućnosti privatnog školstva u Hrvatskoj u razgovoru s Ivanom Hrstićem u N1 Studiju uživo govorio je Tino Sven Časl, ravnatelj British International School of Zagreb, koja za nekoliko dana obilježava svoju 30-godišnjicu.

