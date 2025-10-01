Analitičarka iz Kijeva: Ovo je sada europski rat, Bruxelles mora prijeći s riječi na djela

Gošća Tihomira Ladišića u Novom danu bila je Darija Vilkova, profesorica na Institutu za međunarodne odnose u Kijevu i geostrateška analitičarka. Govorili su o ratu u Ukrajini, neformalnom EU sastanku u Kopenhagenu i najavljenom projektu europskog "zida dronova".

