Brodić: MOL je počeo dubinsku analizu poslovanja NIS-a
05. sij. 2026. 12:52
Glavni urednik portala Energypress Ivan Brodić gostovao je jutros u Novom danu N1 televizije, gdje se osvrnuo na sve posljedice koje će po naftnu industriju i naftno tržište imati posljednja američka intervencija u Venezueli, ali je i komentirao odluku američke administracije kojom se naftnoj industriji Srbije (NIS) dozvolio dotok nafte putem JANAF-a na još jedan kraći period.
