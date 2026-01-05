Oglas

Analiza

Brodić: MOL je počeo dubinsku analizu poslovanja NIS-a

author
N1 Hrvatska
|
05. sij. 2026. 12:52
NIS (AFP)
OLIVER BUNIC / AFP

Glavni urednik portala Energypress Ivan Brodić gostovao je jutros u Novom danu N1 televizije, gdje se osvrnuo na sve posljedice koje će po naftnu industriju i naftno tržište imati posljednja američka intervencija u Venezueli, ali je i komentirao odluku američke administracije kojom se naftnoj industriji Srbije (NIS) dozvolio dotok nafte putem JANAF-a na još jedan kraći period.

Oglas

Teme
N1 Hrvatska N1 TV Novi dan VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ