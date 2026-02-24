Oglas

četiri godine rata

Kovač: Običnim Rusima je puna kapa rata

author
N1 Info
|
24. velj. 2026. 14:48

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač bio je gost Novog dana kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao četiri godine ruske invazije na Ukrajinu. Na početku se osvrnuo na okupljanje europskih čelnika danas u Kijevu i koliko to može pomoći Ukrajini.

Oglas

Teme
Miro Kovač N1 TV Novi dan VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ