zastupnik mosta
Kujundžić: Sva mantranja o dobrom životu u RH padaju u vodu kad odete u dućan
Nina Kljenak
|
05. pro. 2025. 14:10>
14:10
| Novi dan
|
0komentara
Ante Kujundžić, saborski zastupnik MOSTA gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o prijedlogu da se radni dan skrati na sest sati kako bi se izbalansirao poslovni i privatni život, ali i inflaciji i gospodarstvu.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 30 min.
Najnovije
N1 Studio uživo
|
prije 49 min.|
Oglas
Oglas