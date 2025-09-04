Zagrebačka glumica
Lončar: Kultura je u Kini osobna stvar, kao i vjera
N1 Hrvatska
|
04. ruj. 2025. 14:59
| Novi dan
|
0komentara
Vitomira Lončar, zagrebačka glumica koja živi i radi u Kini gostovala je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarala o vojnoj paradi u Pekingu, životu u Kini kao i kulturnim sličnostima, odnosno razlikama.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas