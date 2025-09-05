Mario Šlaus o istraživanju drevnih genoma

Istraživanjem drevnih genoma utvrđeno je doseljenje Hrvata iz južne Bjelorusije i sjeverne Ukrajine u drugoj polovici sedmog stoljeća. U Novom danu s našim Hrvojem Krešićem razgovarao je akademik Mario Šlaus, upravitelj Antropološkog centra Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koji je sudjelovao u istraživanju.

