Mario Šlaus o istraživanju drevnih genoma

N1 Info
05. ruj. 2025. 13:24

Istraživanjem drevnih genoma utvrđeno je doseljenje Hrvata iz južne Bjelorusije i sjeverne Ukrajine u drugoj polovici sedmog stoljeća. U Novom danu s našim Hrvojem Krešićem razgovarao je akademik Mario Šlaus, upravitelj Antropološkog centra Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koji je sudjelovao u istraživanju.

