"Vidim velike probleme"

Ninčević Lesandrić o legalizaciji nekretnina

N1 Info
06. lis. 2025. 14:36

Bivša kandidatkinja Centra za županicu Splitsko-dalmatinsku, Ivana Ninčević Lesandrić, bila je gošća Novog dana gdje je u razgovoru s našom Ninom Kljenak komentirala završetak legalizacijskog postupka kuće njene obitelji, te je upozorila na ozbiljne probleme u postupcima legalizacije s kojima se suočavaju brojni građani.

N1 TV Novi dan VIDEO ivana ninčević lesandrić video

