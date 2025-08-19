Pawel Czerwinski
Poljski veleposlanik za N1: Putin je ratni zločinac. Ako Ukrajina padne, sto posto će nastaviti dalje na Europu
N1 Hrvatska
|
19. kol. 2025. 14:03
| Novi dan
|
0komentara
Poljski veleposlanik u Hrvatskoj Pawel Czerwinski gostovao je u Novom danu s Tihomirom Ladišićem i komentirao jučerašnji sastanak u Washingtonu.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Crna kronika
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas