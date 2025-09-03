ŽELJKO IVANKOVIĆ
Premijer kaže da živimo bolje nego ikada. Što kaže politički ekonomist?
N1 Hrvatska
|
03. ruj. 2025. 10:05
| Novi dan
|
1komentar
Ubrzao je rast hrvatskog BDP-a, ali se postavlja pitanje žive li građani bolje? U Novom danu kod Nine Kljenak o tom je govorio politički ekonomist i urednik portala ideje.hr Željko Ivanković.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 45 min.
Najnovije
Oglas
Oglas