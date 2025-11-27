Psihijatar: "Psihijatri nisu bili dovoljno dobri u podizanju svijesti o nasilju"

Davor Mucić, rođeni Zeničanin, izgradio je karijeru kao psihijatar u Danskoj a u razgovoru u Novom danu s Ninom Kljenak predstavio je regionalni projekt AYSHA, posvećen borbi protiv nasilja nad ženama. Cilj je potaknuti dijalog, jačati prevenciju i pružiti podršku kroz suradnju nauke i umjetnosti kao sredstava društvene promjene. "Osim glazbe, projekt uključuje i javne panele s umjetnicima, psihijatrima, psiholozima i žrtvama nasilja. Dodatno, u sklopu inicijative pokreće se i pilot-projekt “Telepsihijatrija u sigurnim kućama”, s ciljem pružanja hitne psihijatrijske pomoći žrtvama tijekom njihova boravka u sigurnim kućama. Psihijatri nisu nisu bili dovoljno dobri u podizanju svijesti o nasilju pa smo uključili i umjetnike" navodi psihijatar.

