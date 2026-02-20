Oglas

Puhovski: "Branitelji nisu obranili NDH-ovske, nego Titove granice Hrvatske"

20. velj. 2026. 11:43

Gost Novog dana televizije N1 kod Nine Kljenak bio je politički analitičar Žarko Puhovski. Govorio je prije svega o slučaju Josipa Dabre koji trese vladajuću koaliciju i njegov zahtjev, upakiran u uvjet da će otići iz Sabora ako se zabrane i simboli poput crvene petokrake zvijezde ili pozdrav 'Smrt fažizmu, sloboda narodu'.

