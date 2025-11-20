Oglas

IVANA MARKOVIĆ

SDP-ova gradonačelnica: Ne bih dozvolila Thompsonov koncert

Nina Kljenak
20. stu. 2025. 14:45

Ivana Marković, SDP-ova gradonačelnica i saborska zastupnica, gostovala je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarala o paketu tzv. "Bačićevih zakona" te o svom stavu da Thompsonu ne bi dopustila koncert na supetarskoj rivi.

