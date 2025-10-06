Žarko Puhovski: Imamo strašno nizak intelektualni nivo Crkve u Hrvatskoj

Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak, te je, između ostalog, komentirao reakciju Zagrebačke nadbiskupije o planu Grada Zagreba da u osnovne i srednje škole uvede predmet “Zdravstveni odgoj i obrazovanje”.
