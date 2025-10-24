Hakeri upali u sistem Formule 1, oglasili se kako bi objasnili situaciju

Hakeri su ovog ljeta dobili neovlašteni pristup FIA-inom vozačkom portalu, uključujući podatke o vozačima Formule 1.
Oglas
Sami hakeri su prethodno prijavili napad na društvenim mrežama, a također su izjavili da nisu imali zlonamjerne namjere, izvještava ESPN.
Priznali su da su obožavatelji Formule 1 i navodno su htjeli iskoristiti hakiranje ne bi li skrenuli pozornost na ranjivost FIA-inog portala.
"FIA je saznala za incident vezan uz web stranicu za klasifikaciju vozača. Poduzeli smo hitne mjere za zaštitu podataka o vozačima", navodi se u priopćenju Formule 1, a prenosi Nova.rs.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas