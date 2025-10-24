Oglas

Hakeri upali u sistem Formule 1, oglasili se kako bi objasnili situaciju

N1 Info
24. lis. 2025. 16:45
Hakeri su ovog ljeta dobili neovlašteni pristup FIA-inom vozačkom portalu, uključujući podatke o vozačima Formule 1.

Sami hakeri su prethodno prijavili napad na društvenim mrežama, a također su izjavili da nisu imali zlonamjerne namjere, izvještava ESPN.

Priznali su da su obožavatelji Formule 1 i navodno su htjeli iskoristiti hakiranje ne bi li skrenuli pozornost na ranjivost FIA-inog portala.

"FIA je saznala za incident vezan uz web stranicu za klasifikaciju vozača. Poduzeli smo hitne mjere za zaštitu podataka o vozačima", navodi se u priopćenju Formule 1, a prenosi Nova.rs.

Teme
FIA formula 1 hakeri hakiranje

