Urušilo se zagrebačko odlagalište otpada Jakuševec. I to još u subotu. No građani su za to saznali tek jučer, kada su saznali i mediji. Provjerili smo što se dogodilo i zašto je Grad o svemu šutio danima.

