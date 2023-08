AEK policiji odbija predati snimke sukoba u kojem je poginuo navijač?

Podijeli :

Grčki AEK postavio se iznimno grubo prema Dinamu nakon ubojstva navijača Michalisa (29) u huliganskom sukobu kod stadiona Nea Filadelfeia te odbija suradnju.

Dinamo žestoko odgovorio AEK-u: Huškate, a ne znamo je li ubojica Hrvat ili Grk

Prema informacijama iz Ministarstva vanjskih poslova, lideri grčkog prvaka odbijaju predati snimke nadzornih kamera oko stadiona, koji ih je prepun upravo kako bi koristile kao prevencija za eventualne sukobe navijača. A njih u Grčkoj ne nedostaje.

Dojam je da odbijaju predati te snimke jer se na njima vidi okupljanje navijača AEK-a, spremnih na obračun. Otprije je poznato da su koristili pirotehniku, noževe, palice… što bi se na snimkama moglo vidjeti.

No, dok je to poznato, nije poznato tko stoji iza ubojstva nesretnog 29-godišnjaka. Snimke bi to potencijalno mogle razotkriti pa nije jasno zašto AEK ne želi surađivati.

VIDEO | Pojavile se nove snimke tučnjave Bad Blue Boysa i navijača AEK-a

Mnogi istupi iz tog kluba posljednjih dana nisu bili logični. Od pozivanja na izbacivanje Dinama iz Europe, iako odgovornost za sigurnost prvenstveno leži na policiji i domaćinu, pa do protestnog napuštanja večere s predstavnicima zagrebačkog kluba, na kojoj su se trebali usuglasiti daljnji potezi, potrebni za što mirnije odigravanje dviju utakmica kvalifikacija za Ligu prvaka.

Nije obećavajuće ni što iz Grčke stižu informacije da policija ne želi omogućiti liječničku pomoć sedmorici ozlijeđenih navijača Dinama te da ih se na ročišta izvodi bez odvjetnika i prevoditelja.

Kako doznaje Večernji list, policija to čini kako se ne bi doznalo tko je koristio noževe, a tko nije. Što je podosta teška optužba, ako je istinita.

