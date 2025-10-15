AEM preuzima nadzor nad političkim oglašavanjem, kazne i do 133.000 eura

Konkretno, propisuje se da su izdavači političkih oglasa dužni osigurati da se uz svaki politički oglas, na "jasan, uočljiv i nedvosmislen način", stavljaju na raspolaganje sljedeće informacije - izjavu da je riječ o političkom oglasu, informaciju o identitetu sponzora i, ako je primjenjivo, subjekta koji u konačnici kontrolira sponzora te koji su izbori, referendum ili zakonodavni ili regulatorni proces s kojima je politički oglas povezan.