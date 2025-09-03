"Bez neovisnih medija nema demokracije": Srpska dijaspora organizira prosvjed podrške medijima UM-a ispred BC Partnersa u Londonu

Srpska dijaspora u Velikoj Britaniji organizirat će u subotu, 6. rujna, prosvjed podrške N1 i ostalim medijima koji djeluju u okviru United Media (UM), ispred sjedišta tvrtke BC Partners u Londonu, većinskog vlasnika United Grupe.
Okupljanje će se održati u podne ispred prostora BC Partners na Trgu Portman, objavljeno je na Instagram stranici "UK uz studente", neformalne skupine građana koja podupire studentske prosvjede u Srbiji.
"U subotu se okupljamo ispred sjedišta BC Partnersa kako bismo zaštitili posljednje neovisne glasove u Srbiji, koji mjesecima izvještavaju o studentskim i građanskim prosvjedima", poručuju organizatori. Podsjećaju i na nedavno objavljenu snimku razgovora direktora United Grupe Stana Millera i direktora državnog Telekoma Srbija Vladimira Lučića, koja otkriva pritiske na medije unutar United Media.
Organizatori ističu da je BC Partners većinski vlasnik United Grupe, unutar koje posluje i United Media, te od tog investicijskog fonda traže da podrži uređivačku neovisnost i zaštiti medije od političkih pritisaka.
"Bez neovisnih medija nema demokracije! Vrijeme je da pokažemo da London stoji uz slobodu medija u Srbiji", naglašavaju organizatori.
Podsjetimo, OCCRP je nedavno objavio snimku telefonskog razgovora Millera i Lučića, u kojem se govori o smjeni direktorice UM-a Aleksandre Subotić, na zahtjev predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Lučić je tijekom razgovora rekao Milleru da je Vučić o smjeni Subotić već razgovarao s Nikosom Statopoulosom, predsjednikom BC Partnersa, koji se nalazi iznad Millera u korporativnoj hijerarhiji.
Srpska dijaspora u SAD-u tim je povodom u nedjelju organizirala prosvjed ispred sjedišta BC Partners u New Yorku.
