"Bez neovisnih medija nema demokracije": Srpska dijaspora organizira prosvjed podrške medijima UM-a ispred BC Partnersa u Londonu

"U subotu se okupljamo ispred sjedišta BC Partnersa kako bismo zaštitili posljednje neovisne glasove u Srbiji, koji mjesecima izvještavaju o studentskim i građanskim prosvjedima", poručuju organizatori. Podsjećaju i na nedavno objavljenu snimku razgovora direktora United Grupe Stana Millera i direktora državnog Telekoma Srbija Vladimira Lučića, koja otkriva pritiske na medije unutar United Media.