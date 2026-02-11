Afera preprodaje droge i nekretnina: Blokirana imovina DiCapriju i njegovim suradnicima

"Kako bi se onemogućilo otuđenje ili opterećenje imovine za koju se sumnja da je stečena počinjenjem kaznenog djela te kako bi se osiguralo njeno kasnije oduzimanje, u odnosu na šestoricu okrivljenika koji se sumnjiče za malverzacije s nekretninama i pranje novca određene su privremene mjere osiguranja kojima se zabranjuje otuđenje nekretnina na Pagu, Zagrebu, Korčuli i u Maslenici te novčanih sredstava na računima u Hrvatskoj i inozemstvu u iznosu od 7.981.893 eura", precizirao je Uskok.