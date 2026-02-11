u rijeci
Afera preprodaje droge i nekretnina: Blokirana imovina DiCapriju i njegovim suradnicima
Županijski sud u Rijeci je, na Uskokov prijedlog, blokirao imovinu vrijednu preko osam milijuna eura osumnjičenicima iz afere nezakonitog stjecanja i preprodaje nekretnina vrijednih gotovo pet milijuna eura te krijumčarenja droge na čelu s prošloga tjedna uhićenim Robertom DiCaprijem.
Kako je izvijestio Uskok, sud je na prijedlog tužiteljstva odredio privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi na temelju kojih je blokirana imovina okrivljenika i drugih s njima povezanih osoba u ukupnoj vrijednosti od 8.044.174 eura.
"Kako bi se onemogućilo otuđenje ili opterećenje imovine za koju se sumnja da je stečena počinjenjem kaznenog djela te kako bi se osiguralo njeno kasnije oduzimanje, u odnosu na šestoricu okrivljenika koji se sumnjiče za malverzacije s nekretninama i pranje novca određene su privremene mjere osiguranja kojima se zabranjuje otuđenje nekretnina na Pagu, Zagrebu, Korčuli i u Maslenici te novčanih sredstava na računima u Hrvatskoj i inozemstvu u iznosu od 7.981.893 eura", precizirao je Uskok.
Tužiteljstvo dodaje da su u odnosu na petero okrivljenika koji se sumnjiče za krijumčarenje droge i pranja novca određene privremene mjere osiguranja kojima se zabranjuje otuđenje nekretnina, vozila, novčanih sredstava i poslovnog udjela u iznosu od 62.281 eura.
Uskok ističe kako se određivanjem ovih privremenih mjera ostvaruje jedno od temeljnih načela kazneno prava da nitko ne može zadržati imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom.
Prošlog petka Uskok je pokrenuo istragu protiv šestorice, na čelu s Robertom DiCaprijem, ranije uhićenim i pritvorenim zbog preprodaje droge, koje tereti za niz nedjela u vezi nezakonitog stjecanja i preprodaje nekretnina vrijednih gotovo pet milijuna eura.
Prema sumnjama Uskoka prvoosumnjičeni je od početka 2025. do 3. veljače 2026. u više mjesta u Hrvatskoj okupio još petoricu i zasad nepoznate osobe kako bi pribavili imovinsku korist stjecanjem nekretnina, lažno prenoseći vlasništvo bez znanja i pristanka zakonitih vlasnika.
Ciljano birali nekretnine čiji vlasnici nisu imali upisan OIB u zemljišnim knjigama
Osumnjičeni su, po tvrdnjama istražitelja, ciljano birali nekretnine čiji vlasnici nisu imali upisan OIB u zemljišnim knjigama ili iz drugih razloga nisu mogli štititi svoja prava, a vlasništvo su prenosili na članove skupine i povezane osobe na temelju nevjerodostojnih kupoprodajnih ugovora i drugih neistinitih isprava koje su sami izrađivali.
Prvo i drugoosumnjičeni navodno su pronalazili pogodne nekretnine i osobe na koje bi se one prepisivale, a drugoosumnjičeni je u Zagrebu unajmio stan i poslovni prostor gdje je izrađivao lažne isprave strancima, dokumentaciju za pribavljanje OIB-a stvarnih vlasnika te krivotvorene punomoći i ugovore s nevjerodostojnim potpisima.
Potom su, uz obećanu zaradu, angažirali trećeosumnjičenog da na temelju krivotvorenih punomoći od Porezne uprave pribavlja OIB-e vlasnika, koristi lažni identitet kao ugovorna strana te potpisuje i ovjerava dokumente kod javnih bilježnika i sudova radi uknjižbe.
Vlasnici oštećeni za 4,91 milijun eura
Četvrto i petoosumnjičeni navodno su pristali biti ugovorne strane i formalni nositelji prava vlasništva i drugih prava na nezakonito stečenim nekretninama, premda sa zakonitim vlasnicima nikada nisu sklopljeni ugovori o prijenosu vlasništva.
Na taj način, tvrdi Uskok, vlasnici su oštećeni za 4,91 milijun eura, dok je isti iznos predstavljao nepripadnu materijalnu korist koju su osumnjičeni međusobno podijelili prema dogovorenim ulogama.
Uskok navodi i sumnje na pranje novca u vezi nekretnine u Splitu tržišne vrijednosti gotovo četiri milijuna eura. Od prosinca 2025. do 9. siječnja 2026. prvo i drugoosumnjičeni su se navodno dogovorili sa šestoosumnjičenim da se ta nekretnina prenese na njega formalno kao osiguranje zajma, kako bi se stvorio privid stjecanja u dobroj vjeri uz oslanjanje na zemljišne knjige.
Petoosumnjičeni je po njihovim uputama u splitskoj banci otvorio račun na koji je šestoosumnjičeni uplatio 500.000 eura, nakon čega je u Makarskoj sklopljen ugovor prema kojem je dug postavljen na 686.000 eura, uz dopuštanje uknjižbe vlasništva nad nekretninom u korist šestoosumnjičenog.
Pored sumnje na malverzacije s nekretninama, uhićeni i zbog krijumčarenja i preprodaje droge
Iako nikada nije vidio nekretninu, šestoosumnjičeni je, prema navodima, pristao na takav posao unatoč očitom nesrazmjeru između tržišne vrijednosti od 3,95 milijuna eura i iznosa zajma, a nakon uknjižbe vlasništva zakonita vlasnica je oštećena za vrijednost nekretnine, dok su prvo, drugo i petoosumnjičeni raspolagali isplaćenim novcem.
Pored sumnje na malverzacije s nekretninama, DiCaprio i još deset osoba uhićeni su i zbog krijumčarenja i preprodaje 60 kilograma droge.
Sudac istrage riječkog Županijskog suda odredio je prošlog petka pritvor DiCapriju i još devetorici okrivljenika koji se sumnjiče da su krijumčarenjem droge i upravljanjem novcem pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 100.000 eura, koju su dijelili sukladno svojim ulogama u zločinačkom udruženju.
Okrivljenoj I. K. je umjesto istražnog zatvora određenja mjera obveznog javljanja policiji u Zagrebu.
