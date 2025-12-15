Katarina Dropulić
AIESEC pokreće YouthSpeak anketu o ključnim izazovima mladih u Hrvatskoj
Studentska udruga AIESEC predstavila je YouthSpeak inicijativu, projekt kojim se kroz anketu prikupljaju stavovi, prioriteti i problemi mladih u Hrvatskoj.
Cilj je prikupiti podatke o temama poput obrazovanja, zapošljavanja, mentalnog zdravlja i društvene uključenosti te ih koristiti za oblikovanje budućih inicijativa i politika za mlade.
Rezultati ankete poslužit će kao temelj za YouthSpeak Forum, konferenciju na kojoj će se mladi povezati s predstavnicima institucija, biznisa i organizacija. „YouthSpeak je prilika da mladi jasno kažu što ih muči i što im je važno, a da se ti podaci kasnije koriste u razgovorima s onima koji donose odluke”, rekla je Katarina Dropulić, predsjednica organizacijskog odbora za YouthSpeak, gostujući u programu N1.
Rezultati istraživanja trebali bi biti poznati do kraja siječnja iduće godine, nakon čega će biti predstavljeni javnosti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
