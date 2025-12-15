Oglas

Katarina Dropulić

AIESEC pokreće YouthSpeak anketu o ključnim izazovima mladih u Hrvatskoj

author
Hrvoje Krešić
|
15. pro. 2025. 14:54

Studentska udruga AIESEC predstavila je YouthSpeak inicijativu, projekt kojim se kroz anketu prikupljaju stavovi, prioriteti i problemi mladih u Hrvatskoj.

Cilj je prikupiti podatke o temama poput obrazovanja, zapošljavanja, mentalnog zdravlja i društvene uključenosti te ih koristiti za oblikovanje budućih inicijativa i politika za mlade.

Rezultati ankete poslužit će kao temelj za YouthSpeak Forum, konferenciju na kojoj će se mladi povezati s predstavnicima institucija, biznisa i organizacija. „YouthSpeak je prilika da mladi jasno kažu što ih muči i što im je važno, a da se ti podaci kasnije koriste u razgovorima s onima koji donose odluke”, rekla je Katarina Dropulić, predsjednica organizacijskog odbora za YouthSpeak, gostujući u programu N1.

Rezultati istraživanja trebali bi biti poznati do kraja siječnja iduće godine, nakon čega će biti predstavljeni javnosti.

Istraživanje Katarina Dropulić Mladi N1 TV Novi dan Politike za mlade Sudjelovanje mladih

