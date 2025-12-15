AIESEC pokreće YouthSpeak anketu o ključnim izazovima mladih u Hrvatskoj

Rezultati ankete poslužit će kao temelj za YouthSpeak Forum, konferenciju na kojoj će se mladi povezati s predstavnicima institucija, biznisa i organizacija. „YouthSpeak je prilika da mladi jasno kažu što ih muči i što im je važno, a da se ti podaci kasnije koriste u razgovorima s onima koji donose odluke”, rekla je Katarina Dropulić, predsjednica organizacijskog odbora za YouthSpeak, gostujući u programu N1.