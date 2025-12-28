Ključna članica NATO-a po prvi put u povijesti označila SAD kao prijetnju

Industrijski gledano, Rusija od 2024. proizvodi više streljiva, oklopnih vozila i projektila nego što ih troši na ukrajinskom bojištu. Ako bi se sukob zamrznuo ili okončao, ova proizvodna sposobnost na ratnoj razini učinila bi Moskvu još opasnijom vojnom silom, nasuprot Europi koju se ocjenjuje sporom, podijeljenom i nedovoljno naoružanom.