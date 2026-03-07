FOTO / Akcija policije: Uklonjena bomba iz Drugog svjetskog rata

Policijski službenici Regionalne protueksplozijske jedinice Rijeka su s policijskim službenicima Policijske uprave istarske u subotu proveli akciju premještanja i uništenja minsko-eksplozivnog sredstva koje je pronađeno 27. veljače u Ulici Dinka Trinajstića u Pazinu.
Riječ je o zrakoplovnoj bombi koja datira iz Drugog svjetskog rata, a kako bi se ona sigurno premjestila s mjesta pronalaska, a potom transportirala i uništila na sigurnoj lokaciji, policija će poduzeti odgovarajuće mjere u cilju zaštite života i imovine građana.
Policija je s akcijom premještanja bombe započela oko 8 sati, nakon čega su bombu transportirali do bivšeg vojnog poligona Marlera te će pristup Marleri biti ograničen s kopnene i morske strane za vrijeme uništenja minsko-eksplozivnog sredstva, prema procjeni najkasnije do 15 sati.
Apeliramo na građane da za vrijeme akcije ne pristupaju zonama osiguranja koje će uspostaviti policijski službenici te da postupaju po uputama policijskih službenika radi njihove sigurnosti i sigurnosti svih sudionika akcije uklanjanja.
