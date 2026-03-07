Oglas

Pazin

FOTO / Akcija policije: Uklonjena bomba iz Drugog svjetskog rata

N1 Info
07. ožu. 2026. 10:43
07.03.2026., Pazin - U centru grada pronadjena je neeksplodirana avio bomba iz drugog svjetskog rata. Danas je uspjesno izvadjena i poslana na deaktivaciju. Photo: Sasa Miljevic/PIXSELL
Sasa Miljevic/PIXSELL

Policijski službenici Regionalne protueksplozijske jedinice Rijeka su s policijskim službenicima Policijske uprave istarske u subotu proveli akciju premještanja i uništenja minsko-eksplozivnog sredstva koje je pronađeno 27. veljače u Ulici Dinka Trinajstića u Pazinu.

Riječ je o zrakoplovnoj bombi koja datira iz Drugog svjetskog rata, a kako bi se ona sigurno premjestila s mjesta pronalaska, a potom transportirala i uništila na sigurnoj lokaciji, policija će poduzeti odgovarajuće mjere u cilju zaštite života i imovine građana.

07.03.2026., Pazin - U centru grada pronadjena je neeksplodirana avio bomba iz drugog svjetskog rata. Danas je uspjesno izvadjena i poslana na deaktivaciju. Photo: Sasa Miljevic/PIXSELL
Sasa Miljevic/PIXSELL

Policija je s akcijom premještanja bombe započela oko 8 sati, nakon čega su bombu transportirali do bivšeg vojnog poligona Marlera te će pristup Marleri biti ograničen s kopnene i morske strane za vrijeme uništenja minsko-eksplozivnog sredstva, prema procjeni najkasnije do 15 sati.

07.03.2026., Pazin - U centru grada pronadjena je neeksplodirana avio bomba iz drugog svjetskog rata. Danas je uspjesno izvadjena i poslana na deaktivaciju. Photo: Sasa Miljevic/PIXSELL
Sasa Miljevic/PIXSELL

Apeliramo na građane da za vrijeme akcije ne pristupaju zonama osiguranja koje će uspostaviti policijski službenici te da postupaju po uputama policijskih službenika radi njihove sigurnosti i sigurnosti svih sudionika akcije uklanjanja.

