Akvakultura kao održiva alternativa pritisku na prirodne resurse mora

Posebno je zanimljiv i važan ekološki aspekt marikulture u Hrvatskoj: ribolov uz farme je zabranjen, pa područja oko uzgajališta funkcionalno djeluju kao “fishing restricted area” ili “no-take” zone. Takav režim često rezultira povećanom prisutnošću divljih riba u blizini kaveza. Divlje ribe koriste dostupnu hranu (uključujući nepojedenu hranu iz uzgoja), što može poboljšati njihovu kondiciju i pridonijeti stvaranju lokalno stabilnijih zajednica. U praksi se oko kaveza često bilježe veća abundancija i raznolikost divljih populacija, a dio tih riba i njihova mlađ može se disperzirati u okolna staništa. Na morskom dnu, deponirana organska tvar postaje resurs za organizme nižih trofičkih razina i detritivore, pa se često uočava veća brojnost nekih skupina kao što su filtratori (npr. morski krastavci, spužve, školjkaši), koji sudjeluju u iskorištavanju organske tvari i kruženju hranjiva.