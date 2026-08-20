Alavanja za N1 o slučaju Gospić: "Situacija je ozbiljnija nego što se mislilo. I još može eskalirati"

"Tada ćemo vidjeti koliko su dobro iskomunicirali priču. Prvih dana bilo je jako puno nekoordiniranih nastupa i oprečnih izjava. Sve to dalo je prostora da se situacija krene kotrljati nizbrdo pa sada već dolazimo u situaciju kaosa koju pojedini oporbeni političari koriste za političke performanse. Poput gradonačelnika Ogulina koji je medijima kazao kako je nešto učinio samo da skrene pažnju na sebe", rekao je Alavanja.