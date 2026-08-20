KOMUNIKACIJSKI STRUČNJAK
Alavanja za N1 o slučaju Gospić: "Situacija je ozbiljnija nego što se mislilo. I još može eskalirati"
Gost Hanan Nanić u Novom danu N1 televizije bio je komunikacijski stručnjak Maro Alavanja komentirajući današnje izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog problema opasnog otpada u Gospiću.
Oglas
Govoreći o razmjerima tog problema, Alavanja je ustvrdio da je situacija ozbiljnija nego što se isprva mislilo.
"Najveći rizik Vlade i HDZ-a je tzv. snowball efekt, da se gruda događaja zakotrlja i proces izmakne kontroli i da se priča počne drastično širiti. Ova situacija ima ozbiljan potencijal za eskalirati, da se gruda brzo zakotrlja nizbrdo."
"Dolazimo u situaciju kaosa"
Na pitanje voditeljice kako se Vlada nosi s tom situacijom, Alavanja je kazao kako će se to vidjeti na prvim sljedećim mjerenjima rejtinga.
"Tada ćemo vidjeti koliko su dobro iskomunicirali priču. Prvih dana bilo je jako puno nekoordiniranih nastupa i oprečnih izjava. Sve to dalo je prostora da se situacija krene kotrljati nizbrdo pa sada već dolazimo u situaciju kaosa koju pojedini oporbeni političari koriste za političke performanse. Poput gradonačelnika Ogulina koji je medijima kazao kako je nešto učinio samo da skrene pažnju na sebe", rekao je Alavanja.
"Ispaštaju građani koji se gube u svemu tome"
Po njegovom mišljenju, trenutno vlada potpuni informacijski kaos.
"Svi igraju sve uloge, a jedini koji na kraju ispaštaju su građani koji se gube u svemu tome i raste strah. Sve se to moglo puno lakše iskontrolirati da je priča ugašena još prije one premijerove pressice jer sve ovo traje već godinama."
A ako je išta dobro u toj priči, onda je to angažman građanskih inicijativa i udruga - naglasio je Alavanja.
"Oni su postali akteri i pokazali su da se mogu organizirati. Ovo je primjer da se doista može sudjelovati u demokratskom procesu", rekao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas