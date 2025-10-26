Ovo su rezultati HDZ-ovih unutarstranačkih izbora u Puli i Bjelovaru

Ministrica zdravstva Irena Hrstić na nedjeljnim unutarstranačkim izborima potvrdila je mandat predsjednice Gradskog odbora HDZ-a Pule, a saborski zastupnik Anton Kliman ponovno je izabran za predsjednika HDZ-a Istarske županije. Na izborima u Bjelovaru odabrani su Ana Pleskalt i Marko Marušić
Uz funkciju predsjednice pulskog HDZ-a, Irena Hrstić će u novom mandatu biti i potpredsjednica HDZ-a Istarske županije, čiji je predsjednik Anton Kliman u izjavi za Hinu izrazio zadovoljstvo ovim rezultatom kojeg smatra potvrdom uspjeha na zadnjim lokalnim izborima.
"Stabilnost i vjerodostojnost HDZ-a u Istri bit će i dalje naš osnovni cilj i u novom mandatu", kratko je poručio Kliman.
Podsjetio je da trenutno ova stranka u Istri ima četiri načelnika, i to u Svetog Petra u Šumi, Karojbe, Funtane i Vrsara te predsjednika općinskog vijeća u Barbanu.
"Nastavljamo istim tempom za dobrobit naših žitelja u Istri", zaključio je Kliman.
Ana Pleskalt izabrana je za predsjednicu Gradskog odbora HDZ-a Bjelovar, a Marko Marušić, bjelovarsko-bilogorski župan, za predsjednika Županijske organizacije HDZ-a na unutarstranačkim izborima u nedjelju.
"Bjelovarski HDZ vidim kao sinergiju utemeljitelja, stranačkih veterana koji su stvarali Hrvatsku i nove generacije okrenute prema suvremenim izazovima", izjavila je Pleskalt.
Podsjetila je da je HDZ na posljednjim lokalnim izborima udvostručio broj vijećnika s tri na sedam. "Pozivam sve stranačke kolege, ali i sve ostale sugrađane koji dijele naše društvene vrijednosti da se uključite, moja vrata će uvijek biti otvorena", poručila je.
„Naš cilj je jasan, nastaviti graditi snažan, jedinstven i uspješan HDZ koji će biti oslonac razvoju svakog dijela naše županije i svih njezinih ljudi“, rekao je predsjednik bjelovarsko-bilogorskog HDZ-a Marušić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
