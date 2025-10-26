jedan član - jedan glas
U HDZ-u se održavaju izbori za čelnike lokalnih organizacija. Ovo su kandidati, a među njima su i neki ministri
U HDZ-u se u nedjelju održavaju izbori za čelnike lokalnih organizacija, i to po načelu jedan član- jedan glas, a članovi HDZ-a birat će predsjednike i potpredsjednike općinskih i gradskih organizacija, organizacija HDZ-a gradskih četvrti te županijskih organizacija i GO HDZ-a Zagreba.
Izbori se održavaju od 8 do 19 sati, a na njima imaju pravo sudjelovati svi članovi HDZ-a upisani u evidenciju stranačkog članstva do 9. rujna 2025.
Izbori čelnika lokalnih organizacija održavaju u skladu sa Statutom HDZ-a - u roku od šest mjeseci nakon provedbe lokalnih izbora - te je Nacionalni odbor HDZ-a u lipnju i donio odluku o provedbi unutarstranačkih izbora, rekao je glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić u izjavi za Hinu.
Katičić je naglasio da će funkcije na općinskim, gradskim i županijskim razinama preuzeti i neki novi ljudi za koje očekuje da će stranci dati "novu energiju" posebice u sredinama gdje HDZ ne ostvaruje toliko dobar rezultat kao u nekim drugima.
"Radit ćemo na tome da se ti rezultati poboljšaju i da pokušamo ostvariti što je mogući bolji maksimalni rezultat i u sredinama gdje nismo ispunili očekivanja koja smo sami očekivali", kazao je.
Cilj je, rekao je, ojačati organizacije u urbanim sredinama te je iskazao zadovoljstvo dosadašnjim radom i rezultatima, pa i u Gradu Zagrebu.
"Bez obzira na prigovore koji dolaze iz drugih političkih opcija, HDZ je i u Gradu Zagrebu ostvario jedan od najboljih rezultata. Vidan je napredak i u tom dijelu i očekujem da se takav trend nastavi", kazao je.
Naglasio je da je HDZ u drugim gradovima napravio velike pomake, primjerice u Splitu, Dubrovniku, Zadru i Osijeku. "Tu imamo velike rezultate i nadam se da ćemo tako i nastaviti", rekao je Katičić.
Odbacio je prigovore da je u većini organizacija samo jedan kandidat kazavši da su se svi mogli kandidirati. "Neki iskazuju ambicije, neki ne. Sve je uobičajeno, ne vidim tu ništa spektakularno ni sporno", dodao je. Napomenuo je i da su očekivanja na unutarstranačkim izborima u skladu sa rezultatima HDZ-a na lokalnim izborima, a koji su bili dobri.
Za predsjednika zagrebačkog HDZ-a kandidat je Ivan Matijević, a Davor Božinović za predsjednika HDZ-a Zagrebačke županije.
U Krapinsko- zagorskoj županiji, kandidat za predsjednika Gradske organizacije HDZ-a Krapina je Žarko Tušek, a kandidat za predsjednika županijskog HDZ-a Zoran Gregurović.
U Sisačko- moslavačkoj županiji kandidat za predsjednika sisačkog HDZ-a je Tomislav Kralj te Ivan Celjak za predsjednika županijskog HDZ-a, dok je u Karlovačkoj županiji kandidat za predsjednika HDZ-a Karlovca Damir Mandić, a Martina Furdek Hajdin kandidatkinja za predsjednicu županijskog HDZ-a.
Kandidat za predsjednika varaždinskog HDZ-a je Alen Runac, a aktualni predsjednik županijske organizacije Anđelko Stričak ide po novi mandat.
U Koprivničko- križevačkoj županiji kandidat za predsjednika koprivničkog HDZ-a je Bernard Vukušić, a Mario Vrbanić za predsjednika županijske organizacije. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, za predsjednicu bjelovarskog HDZ-a kandidirala se Ana Pleskalt, a za predsjednika županijskog HDZ-a te županije Marko Marušić.
Oleg Butković ponovno je kandidat za predsjednika Županijske organizacije HDZ-a Primorsko-goranske županije, kao što je i aktualni predsjednik Josip Ostrogović kandidat za predsjednika HDZ-a Rijeke. U Ličko-senjskoj županiji kandidat za predsjednika gospićkog HDZ-a je Joso Vrkljan, a Ernest Petry ponovno za predsjednika županijske organizacije.
Aktualni predsjednik virovitičkog HDZ-a Ivica Kirin ponovno je kandidat za tu funkciju, a Igor Andrović kandidat je za predsjednika HDZ-a Virovitičko-podravska županije.
U Požeško- slavonskoj županiji kandidatkinja za predsjednicu županijskog HDZ-a je Antonija Jozić, a Borislav Miličević za predsjednika požeškog HDZ-a.
Branko Godić kandidat je za predsjednika GO HDZ-a Slavonskog Broda, a Pero Ćosić za predsjednika Županijske organizacije Brodsko-posavske županije.
Ivan Radić kandidat je za predsjednika osječkog HDZ-a, dok se Ivan Anušić kandidirao za predsjednika Županijske organizacije Osječko-baranjske županije.
U Zadarskoj županiji, kandidat za predsjednika zadarskog HDZ-a je Šime Erlić, Božidar Kalmeta za predsjednika županijske organizacije, a u Šibensko-kninskoj županiji kandidat za predsjednika županijske organizacije je Paško Rakić, dok je Zvonimir Štrkalj kandidat za predsjednika šibenskog HDZ-a.
Ivan Bosančić kandidat je za predsjednika Županijske organizacije Vukovarsko-srijemske županije, dok je Goran Bendra kandidat za predsjednika GO Vukovar.
U Splitsko-dalmatinskoj županiji kandidat za predsjednika splitskog HDZ-a je Tomislav Šuta, a Ante Mihanović za predsjednika županijske organizacije. Za predsjednika županijske organizacije HDZ-a u Istarskoj županiji kandidat je Anton Kliman, dok je Endi Rimanić kandidat za predsjednika GO Pazin.
U Dubrovačko-neretvanskoj županiji kandidat za predsjednika županijske organizacije je Blaž Pezo, a za predsjednika dubrovačkog HDZ-a Mato Franković.
Ljubomir Kolarek kandidat je za predsjednika HDZ-a Međimurske županije a Tomislav Marković za predsjednika čakovečkog HDZ-a.
