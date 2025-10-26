Odbacio je prigovore da je u većini organizacija samo jedan kandidat kazavši da su se svi mogli kandidirati. "Neki iskazuju ambicije, neki ne. Sve je uobičajeno, ne vidim tu ništa spektakularno ni sporno", dodao je. Napomenuo je i da su očekivanja na unutarstranačkim izborima u skladu sa rezultatima HDZ-a na lokalnim izborima, a koji su bili dobri.