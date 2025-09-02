Vučić odgovorio Plenkoviću: "Što je babi milo, to joj se i snilo"

"Srbija će nastaviti rasti velikom brzinom i biti sve uspješnija, usprkos golemim naporima i službenim, a posebno neslužbenim, Republike Hrvatske, da Srbija ne samo da ne napreduje, već da bude vraćena u daleku prošlost, kada su se neki naši predsjednici njima dodvoravali, ispričavali se zbog toga što su nam protjerivali ljude, i da se, naravno, vrati u lošu ekonomsku prošlost, kakvu smo proživljavali od 2000. do 2012. godine", rekao je Vučić.