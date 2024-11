Plenković o slučaju Beroš: “Najteže je meni, i u ljudskom i političkom i upravljačkom smislu”

Podijeli :

N1 / Jelena Bokun

Predsjednik Vlade Andrej Plenković dao je izjavu za medije nakon predstavljanja prijedloga državnog proračuna u Saboru.

Kazao je da je rasprava bila okej, iako su se brojni zastupnici fokusirali na uhićenje Beroša. “Proračun je dobar, ekonomska situacija nikad bolja”, odgovorio je Plenković.

Na pitanje naše reporterke Jelene Bokun je li zadovoljan brzom reakcijom DORH-a koji je danas aktivirao lex AP, Plenković je odgovorio: “Cinični ste.”

Kazao da je prisutna teza da Vlada ima utjecaj na DORH. “Da je to istina, onda valjda ne bi bio uhićen ministar.”

“Sve što izlazi u ovoj fazi, ne izlazi sukladno zakonu. Tko ima koristi od toga? Promislite malo”, dodao je.

“Imate dva paralelna procesa, nacionalno tijelo kaznenog progona djeluje i uhiti ministra i sad ispada da je to problem”, kazao je premijer.

“Ovo je halucinantna situacija, opozicija halucinira da netko nekoga pokušava zaštiti”, dodao je.

“EPPO u Zagrebu je dio DORH-a. jučer je sukledno zakonu glavni državni odvjetnik odlučio o tome kada postoji sukob nadležnosti između europskog tijela i tijela nacionalnog kaznenog progona, USKOK-a i EPPO-a u ovom slučaju, on je odlučio. Koliko razumijem, sad smo u fazi da bi iz ureda europskog tužitelja u Zagrebu sve informacije trebali prepustiti USKOK-u, USKOK će to pročitati i vjerojatno doći do identičnih zaključaka”, rekao je Plenković.

“Najteže je meni”

“Ured europskog javnog tužitelja postoji zbog političke volje parlamentarne većine i Vlade, mi smo sretni da su tu, dajemo im svu potporu. Je li neko djelo u nadležnosti nacionalnog tijela ili EPPO-a to je na njima da odlučuju”, poručio je Plenković.

“Pročitajte priopćenje EPPO-a od petka, postoje 3 kaznena djela u 3 bolnice: Vinogradska, Klaićeva i Osijek, tamo je očito preplaćen robotski mikroskop za kirurgiju. Nedvojbeno šteta za državni proračun. Čija nadležnost? USKOK-a. Sam EPPO to kaže. Oni kažu da postoji 4. slučaj nabave nekog drugog aparata koji je očito veći i skuplji koji je trebao biti kupljen u KBC-u Split gdje su se trebala koristit sredstva iz NPOO-a, tamo je došlo do pokušaja mita, nije realizirano. EPPO sam kaže da nije nastala šteta. Ne radi se o tome da se netko neće procesuirati nego tko će procesuirati i radi se o potrebi lojalne suradnje”, nastavio je premijer.

“Zašto odjedanput ne vjerujemo USKOK-u, zašto, objasnite mi?”, upitao je Plenković.

Rekao je da je naložio Beroševoj zamjenici Ireni Hrstić da se pokrene revizija svih nabava koje su se dogodile, a koje su bile van plana nabave. “Želimo kao Vlada da vidimo što se tamo događalo. Napravit ćemo pregled jer je ovakvo nešto nedopustivo.”

“Ova je situacija najteža nama, najteže je meni, i u ljudskom i političkom i upravljačkom smislu, nešto što ne možete ni zamislitzi da se zbiva iza vaših leđa… Nažalost se dogodilo. Reagirali smo čim smo shvatili što se dogodilo, sad ćemo napraviti poteze da pregledamo ovo u prošlosti, ali i za budućnost, imat ćemo čvršći kontroloni mehanizam”, poručio je Plenković.

O predsjedničkim izborima

Osvrnuo se i na datum predsjedničkih izbora i pritom se prisjetio kako je Milanović raspisao parlamentarne izbore za srijedu i događaja koji su potom uslijedili.

“Gledamo jedan cirkus koji je parodija demokracije, glumatanje na n-tu. Sad imamo ove koji plaču, sa suzom u oku gledaju DP hoće li neka iskra se upaliti… I mi formiramo treću Vladu”, kazao je Plenković.

Ponovio je potom kako je Milanović “pritvorio” Kundida na Pantovčaku.

“U takvom cirkusu idemo na predsjedničke izbore”, kazao je Plenković.

