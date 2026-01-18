Oglas

"opasna silazna spirala"

Osam država kojima Trump prijeti objavilo zajedničku izjavu

author
Hina
|
18. sij. 2026. 15:11
Grenland
THOMAS TRAASDAHL / AFP

Osam europskih država, mete najavljenih carina američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog podrške Danskoj po pitanju Grenlanda, u nedjelju su u zajedničkoj izjavi upozorile da te mjere stvaraju rizik od „opasne silazne spirale“.

Oglas

„Prijetnje carinama potkopavaju transatlantske odnose i donose rizik od opasne silazne spirale. Nastavljamo biti ujedinjeni i koordinirani u našem odgovoru. Predani smo zaštiti našeg suvereniteta“, stoji u zajedničkoj izjavi Ujedinjenog Kraljevstva, Danske, Finske, Francuske, Njemačke, Nizozemske, Norveške i Švedske. 

Tih osam zemalja koje su odlučile poslati svoje vojnike na Grenland naglasile su da su spremne na „dijalog na temelju principa suvereniteta i teritorijalnog integriteta“ iza kojeg čvrsto stoje. 

Ponovile su da su „u potpunosti solidarne s Kraljevinom Danskom i narodom Grenlanda“.

Poručile su i da su kao članice NATO-a predane jačanju arktičke sigurnosti – „zajedničkog transatlantskog interesa“. 

Vojna vježba NATO-a 'Arktička izdržljivost' odgovor je na tu potrebu te „ne predstavlja prijetnju nikome“, dodaje se. 

Suradnici francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u nedjelju su otkrili da Pariz od Europske unije traži aktiviranje Instrumenta za borbu protiv prisile, mehanizma EU-a za borbu protiv gospodarskih prijetnji prozvanog 'gospodarskom bazukom'. 

Njime bi se SAD-u, ako Trump ne odustane od najavljenih carina, mogao ograničiti pristup javnim natječajima ili se ograničiti trgovina u sektorima u kojima američka strana ima suficit. 

PROČITAJTE JOŠ

Teme
NATO donald trump europska unija grenland

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ