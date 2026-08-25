Oglas

nema razloga za zabrinutost

Austrijanci se raspisali o neobičnom prizoru u Istri: Turisti u moru primijetili "jaja na oko"

author
N1 Info
|
25. kol. 2026. 12:39
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
30.08.2022..,Pula - U Pulskom podrucju pojavile su se mediteranske meduze
Srecko Niketic/PIXSELL

Uz obalu Istre trenutačno pliva neuobičajeno velik broj meduza poznatih pod nazivom "jaje na oko“. Posebno velike nakupine ovih morskih životinja uočene su u Puli, pišu austrijski portali.

Oglas

Oni koji se ovih dana kupaju u moru uz istarsku obalu mogli bi naići na neobične „suputnike“. U priobalnim vodama u posljednje vrijeme pojavile su se brojne velike meduze sa žućkasto-smeđim klobucima. Zbog karakterističnog izgleda nazivaju ih meduzama "jaje na oko".

Situacija je posebno izražena u Puli. Prirodoslovni fakultet Sveučilišta u Puli ondje je zabilježio iznimno veliku koncentraciju meduza. Prema njihovim podacima, izbrojene su otprilike dvije odrasle meduze po četvornom metru, piše austrijski portal Heute.

O većim nakupinama meduza stižu izvješća i snimke i iz drugih popularnih turističkih mjesta, poput Rovinja i Poreča.

Unatoč velikom broju meduza, stručnjaci ističu da nema razloga za zabrinutost. Meduza "jaje na oko“ smatra se bezopasnom za ljude. Njezine žarne stanice imaju vrlo slab učinak na čovjeka.

Ipak, meduze ne bi trebalo dirati niti vaditi iz mora. Za to postoji i važan razlog – ispod njihovog klobuka mlade ribe pronalaze zaklon.

Karakteristična boja

Za neobičan izgled ovih meduza odgovorne su alge koje žive u njihovu tkivu. Meduze i alge pritom žive u simbiozi.

Meduze „jaje na oko“ prirodno obitavaju u Jadranu. Prema riječima stručnjaka, veće nakupine dio su njihova prirodnog životnog ciklusa te stoga nisu neuobičajena pojava.

Iz pulskog Aquariuma objasnili su i zašto se ove životinje odjednom mogu pojaviti tako blizu popularnih plaža. Meduze se inače zadržavaju dalje od obale, na otvorenijem moru, no vjetar i morske struje mogu ih odnijeti prema obali.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
istra jaje na oko meduza more

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ