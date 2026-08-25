nema razloga za zabrinutost
Austrijanci se raspisali o neobičnom prizoru u Istri: Turisti u moru primijetili "jaja na oko"
Uz obalu Istre trenutačno pliva neuobičajeno velik broj meduza poznatih pod nazivom "jaje na oko“. Posebno velike nakupine ovih morskih životinja uočene su u Puli, pišu austrijski portali.
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Oni koji se ovih dana kupaju u moru uz istarsku obalu mogli bi naići na neobične „suputnike“. U priobalnim vodama u posljednje vrijeme pojavile su se brojne velike meduze sa žućkasto-smeđim klobucima. Zbog karakterističnog izgleda nazivaju ih meduzama "jaje na oko".
O većim nakupinama meduza stižu izvješća i snimke i iz drugih popularnih turističkih mjesta, poput Rovinja i Poreča.
Unatoč velikom broju meduza, stručnjaci ističu da nema razloga za zabrinutost. Meduza "jaje na oko“ smatra se bezopasnom za ljude. Njezine žarne stanice imaju vrlo slab učinak na čovjeka.
Ipak, meduze ne bi trebalo dirati niti vaditi iz mora. Za to postoji i važan razlog – ispod njihovog klobuka mlade ribe pronalaze zaklon.
Karakteristična boja
Za neobičan izgled ovih meduza odgovorne su alge koje žive u njihovu tkivu. Meduze i alge pritom žive u simbiozi.
Meduze „jaje na oko“ prirodno obitavaju u Jadranu. Prema riječima stručnjaka, veće nakupine dio su njihova prirodnog životnog ciklusa te stoga nisu neuobičajena pojava.
Iz pulskog Aquariuma objasnili su i zašto se ove životinje odjednom mogu pojaviti tako blizu popularnih plaža. Meduze se inače zadržavaju dalje od obale, na otvorenijem moru, no vjetar i morske struje mogu ih odnijeti prema obali.
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