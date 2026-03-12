Austrijska ministrica posjetila Janafov terminal: Hrvatska je pouzdan opskrbljivač energentima

Slavko Midzor/PIXSELL

Austrijska savezna ministrica za Europu i međunarodne poslove Beate Meinl-Reisinger i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, posjetili su u četvrtak Janafov Terminal Žitnjak, a tijekom posjeta austrijska ministrica istaknula je kako je Hrvatska pouzdano energetsko središte za ovaj dio Europe.

Ministrica Meinl-Reisinger naglasila je da Hrvatska i Austrija njeguju dobre odnose i da su "ponosne države u srcu Europe". Podsjetila je da mnogo Austrijanaca posjećuje Hrvatsku, najviše u vrijeme turističke sezone.

Istaknula je da danas posjećujeJanafbudući da pitanje sigurne opskrbe energentima, pogotovo naftom, u vrijeme rata na Bliskom istoku zabrinjava mnoge, ne samo Austrijance i Hrvate već cjelokupno stanovništvo Europe.

Spomenula je hrvatsku ulogu tijekom napada Rusije na Ukrajinu, rekavši da je Hrvatska postala vrlo važno energetsko središte u ovom dijelu Europe.

Austrija nije izravno priključena na Janaf, ali joj je važan

Austrija nije izravno priključena na infrastrukturu Janafa, ali sigurna opskrba energentima srednje Europe je i u austrijskom interesu, rekla je i dodala da je Hrvatska pouzdan opskrbljivač energentima.

Ministar vanjskih i europskih poslova Grlić Radman također je istaknuo da trenutna situacija na Bliskom istoku ima negativne implikacije na kompletnu energetsku opskrbu.

"U Europi smo fokusirani na energetsku diversifikaciju, a upravo Hrvatska potvrđuje sa svojim LNG terminalom i Janafom, da može u dovoljnim količinama opskrbiti susjedne zemlje, prije svega Mađarsku, Slovačku i Srbiju, čak i s kapacitetima koji su iznad njihovih potreba", rekao je Grlić Radman.

Janafove cijene su europske i tržišne te naglasio, a Hrvatska pouzdana tranzitna zemlja, naglasio je.

Adanić: Zadovoljavamo sve potrebe Srbije, BiH, Mađarske i Slovačke

Predsjednik Uprave Janafa Stjepan Adanić rekao je kako je derivatski Terminal Žitnjak jedan od najmodernijih terminala za naftne derivate u ovom dijelu Europe, sa skladišnim kapacitetima i suvremenom infrastrukturom za cestovnu i željezničku otpremu i dopremu derivata, čime predstavlja ključnu logističku točku u sustavu Janafa i sigurnoj opskrbi tržišta.

Iz tog terminala transportiraju se samo derivati, rekao je i podsjetio da Janaf na teritoriju RH ima pet terminala, a najveći je u Omišlju.

"Jadranski naftovod je suvremeni transportni sustav koji zadovoljava sve potrebe korisnika u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Mađarskoj i Slovačkoj", rekao je Adanić, dodavši da od izgradnje prije 50-ak godina funkcionira bez ijednog incidenta.

Janaf je prema njegovim riječima siguran i pouzdan dobavni pravac za opskrbu RH, EU i zemalja u okruženju.

Terminal Žitnjak raspolaže s 35 spremnika za derivate, trima spremnicima za aditive i šest spremnika za biogorivo. Omogućuje dopremu i otpremu derivata izravno iz vagona cisterni te ukrcaj u autocisterne na suvremenom autopunilištu.