Avion Croatia Airlinesa kružio iznad okolice Zagreba. Oglasili se iz kompanije

Stanovnici Novog Zagreba i Velike Gorice primijetili su zrakoplov koji je neko vrijeme kružio iznad okolice Zagreba.
Avion je poletio oko 11.25, no pažnju građana je privuklo to što se u zraku zadržao oko pola sata, radeći krugove iznad Turopolja.
Iz Croatia Airlinesa su za Jutarnji poručili da se ne radi o izvanrednoj situaciji, već o rutinskom školskom letu.
"Let je bio najavljen, a razlog leta bila je obuka novih pilota", istaknuli su.
Tijekom tog leta zrakoplov Airbus A220-300, napravio je više krugova, dosegnuvši na jugu najdalje do Vukomeričkih gorica.
