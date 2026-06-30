1098 ODOBRENIH ZAHTJEVA
APN objavio liste reda prvenstva za najmoprimce: Tko je odbijen, a tko imao prednost?
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u utorak je objavila liste reda prvenstva odobrenih prijava za najam stanova ustupljenih na upravljanje APN-u u sklopu Programa priuštivog najma.
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Od ukupno 1315 pristiglih zahtjeva najmoprimaca koji su se javili na javni poziv od 15. travnja do 15. svibnja, 1098 ih je odobreno, a 202 ih je odbijeno, priopćio je APN.
Liste reda prvenstva napravljene su na temelju bodova koji su se mogli ostvariti u deset kategorija: prihodi najmoprimca i članova njegove uže obitelji, broj članova uže obitelji najmoprimca, broj djece predškolske dobi i djece na redovitom školovanju, životna dob najmoprimca, stručna sprema najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca i/ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca te potreba za deficitarnim zanimanjima na području jedinice lokalne samouprave.
Uz to, u slučaju da su najmoprimci ostvarili isti broj bodova, prednost su mogli ostvariti hrvatski branitelji, djeca branitelja, djeca ili bračni drugovi poginulih ili nestalih hrvatskih branitelja, djeca umrlih hrvatskih vojnih invalida, djeca umrlih dragovoljaca itd.
Tko je i zašto dobio odbijenice?
Među odbijenim podnositeljima prednjače oni koji nisu u roku dostavili dopunu dokumentacije (104), zatim oni koji nemaju dovoljne mjesečne prihode za plaćanje priuštive najamnine (76), dok dio odbijenih ima odgovarajuću nekretninu ili se protiv njih vodi kazneni postupak.
Nakon žalbenog roka od osam dana, APN će objaviti i konačnu listu reda prvenstva te pristupiti procesu spajanja najmoprimaca i odgovarajućih nekretnina za najam.
APN na raspolaganju trenutačno ima 275 nekretnina privatnih vlasnika koje su bile prazne zadnje dvije godine.
Vlasnici privatnih nekretnina će odmah nakon potpisivanja ugovora dobiti 60 posto iznosa višegodišnje najamnine, a ostalih 40 posto nakon proteka polovice ugovornog razdoblja koje može trajati od tri do deset godina.
Kolika je stanarina?
'Što se tiče najmoprimaca, iznos najamnine i režija ne smije prijeći 30 posto njihovih mjesečnih prihoda kućanstva. Tako bi, primjerice, četveročlana obitelj koja ima prihode 2000 eura za stan od 65 četvornih metara plaćala najamninu od 437,50 eura mjesečno, navodi APN.
U program priuštivog najma uključuju se i obnovljeni državni stanovi, a trenutačno ih je na raspolaganju pet u Puli i tri u Zadru.
Osim njih, Državne nekretnine provode obnovu ukupno 329 državnih stanova namijenjenih smještaju zaštićenih najmoprimaca i programu priuštivog najma. Njih 99 već je uređeno, na 42 su u tijeku radovi obnove, dok se za preostalih 188 stanova provode postupci projektiranja ili nabave izvođača radova. Stanovi se nalaze u pedesetak gradova diljem Hrvatske, pri čemu je najveći broj u Zagrebu, Osijeku i Rijeci, kazali su u APN-u.
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