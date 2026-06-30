APN objavio liste reda prvenstva za najmoprimce: Tko je odbijen, a tko imao prednost?

Osim njih, Državne nekretnine provode obnovu ukupno 329 državnih stanova namijenjenih smještaju zaštićenih najmoprimaca i programu priuštivog najma. Njih 99 već je uređeno, na 42 su u tijeku radovi obnove, dok se za preostalih 188 stanova provode postupci projektiranja ili nabave izvođača radova. Stanovi se nalaze u pedesetak gradova diljem Hrvatske, pri čemu je najveći broj u Zagrebu, Osijeku i Rijeci, kazali su u APN-u.