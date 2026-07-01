Možemo! priznao "omašku" u zakonskom prijedlogu: "Dakako, to je popravljeno"

"Ta dva nova zakonska prijedloga slijede potpuno istu ideju, nema promjene koncepta i smjera, ali smo sve sadržajne primjedbe razmotrili s punom pažnjom i ono što je trebalo biti popravljeno, popravili smo, a ono što smo smatrali da je potrebno još dopuniti, smo dopunili", kazao je zastupnik Možemo! Damir Bakić na konferenciji za medije u Saboru.