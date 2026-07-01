Braniteljske mirovine
Možemo! priznao "omašku" u zakonskom prijedlogu: "Dakako, to je popravljeno"
Iz Kluba Možemo! u srijedu su istaknuli kako su temeljem primjedbi iznesenih u nedavnoj saborskoj raspravi poboljšali zakonske prijedloge koje za cilj imaju povećanje braniteljskih mirovina, a koje su vladajući odbili, te najavili upućivanje novih prijedloga u proceduru do kraja ovog tjedna.
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"Ta dva nova zakonska prijedloga slijede potpuno istu ideju, nema promjene koncepta i smjera, ali smo sve sadržajne primjedbe razmotrili s punom pažnjom i ono što je trebalo biti popravljeno, popravili smo, a ono što smo smatrali da je potrebno još dopuniti, smo dopunili", kazao je zastupnik Možemo! Damir Bakić na konferenciji za medije u Saboru.
Riječ je o prijedlozima izmjena Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji iz Domovinskog rata te Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, koje Klub Možemo! u poboljšanom obliku ponovno upućuje u saborsku proceduru.
"Ti zakonski prijedlozi su obnovljeni, nadograđeni, poboljšani i nadamo se da ćemo ponovno o njima moći raspravljati već u rujnu", kazao je Bakić.
Priznaje da im se u prvotnom prijedlogu dogodila omaška, propust, kojom predloženo 20-postotno povećanje mirovina za branitelje koji su nakon rata nastavili raditi, nije obuhvaćalo i najniže mirovine.
"Dakako, to je popravljeno. Kao i još dvije stvari, finese, a na koje nismo bili ni upozoravani", rekao je.
Pojasnio je kako postojeći Zakon više nego adekvatno vrednuje invalidske mirovine, gdje je invalidnina nastala kao neposredan plod ratnih zbivanja, odnosno sudjelovanja u ratu, ali ne i civilne invalidske mirovine onih koji su nakon rata nastavili raditi, ali su imali nesreću da ih je zadesio neki drugi gubitak radne sposobnosti. Adekvatno se nisu vrednovale, kazao je, čak ni u njihovu prvom prijedlogu.
Slično je i s obiteljskim mirovinama, kod kojih su tri kategorije, dodao je. "I to je trebalo pažljivo zahvatiti da sve troje bude adekvatno valorizirano", rekao je.
Točno je da naš prvotni prijedlog nije razlikovao borbeni od neborbenog sektora, ustvrdio je Bakić te poručio kako su sada, slijedom upućenih kritika, to promijenili u smjeru ograničavanja samo na borbeni sektor i sudjelovanje u borbenom sektoru s pragom od 100 dana.
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