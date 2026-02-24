Plenković u Kijevu: Zalažemo se da Ukrajina u pregovorima ne odustaje od okupiranog teritorija

"Vlada RH će nastaviti podržavati Ukrajinu politički, vojno, energetski, humanitarno, kao i u procesu razminiranja te prenošenja iskustava u procesiranju ratnih zločina. Naglasio sam da je Hrvatska putem JANAF-a u mogućnosti osigurati opskrbu naftom koja može zadovoljiti 100% potreba rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj, uz pridržavanje europskih i američkih sankcijskih ograničenja. Ponovio sam podršku Vlade RU naporima Ukrajine u ispunjavanju reformi na putu prema članstvu u EU-u", poručio je premijer.